ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля дитячого центру

Новини » Надзвичайні події     16.06.2020 - 14:47
В Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля дитячого центру
Фото: стрілянина в Одесі (РБК-Украина)

Затриманим загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років

Сьогодні в Одесі близько третьої години ночі двоє військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння влаштували стрілянину. Після приїзду правоохоронців, чоловіки намагались втекти.

Про це повідомляє прес-служба Управління поліції охорони в Одеській області.

Як повідомляється, біля дитячого центру "Молода гвардія" двоє військових на підпитку ради розваги почали стріляти у повітря поки не приїхала поліція. Побачивши їх, чоловіки намагались втекти, під час затримання один із них почав штовхати поліцейського.

Правоохоронці вилучили у чоловіків посвідчення військовослужбовців, предмети, схожі на ніж, кастет, два стартові пістолети та магазини з набоями.

Стрільцями виявились 23-річний мешканець Києва та 32-річний мешканець Дніпропетровської області. Затриманим загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років за відкритим кримінальним провадженням ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі сталася стрілянина на "7-му кілометрі" через конфлікт між працівниками двох магазинів.

Також раніше РБК-Україні повідомляло, що у Чернівецькій області затримали чоловіка, який намагався втекти від правоохоронців.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ОдесавійськовіСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся