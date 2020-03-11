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В Одессе детские больницы переполнены из-за гриппа

Новости » Общество     11.03.2020 - 05:00
В Одессе детские больницы переполнены из-за гриппа
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Вожможно, в городе повторно объявят карантин

В Одессе из-за роста заболеваемости ОРВИ или гриппа переполнены детские больницы Одессы. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Предполагается, что из-за этой ситуации, возможен новый карантин в одесских школах. По данным очевидцев, в пульмонологических отделених детских клиник Одессы пациентов укладывают также в коридорах.

"По информации муниципального департамента образования и науки, сегодня из-за ОРВИ и гриппа в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь дней назад. Однако сложная ситуация сохраняется. За прошедшую неделю вирусы подхватили 6322 одессита, 80% из которых составили дети и подростки.

Сообщается, что в среду, 11 марта, городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос о новом карантине в школах.

В прошлый раз карантин в Одессе длился с конца января по первую половину февраля.

Напомним, во Львове от осложнений гриппа умер 30-летний мужчина. Он заболел еще 17 февраля, однако к врачу обратился лишь 21 февраля.

Добавим, что в Кировоградской области было зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа. Кроме того, в Сумской области подтвердили третью смерть от пневмонии.

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