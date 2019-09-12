В Одессе будут судить бывших боевиков "ДНР"

В Одессе перед судом предстанут трое местных жителей, которые в 2015 году участвовали в военных действиях на Донбассе на стороне так называемой "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Также отмечается, что задержанные причастны к обороту оружия и наркотиков.

"В ходе расследования установлено, что двое из обвиняемых в августе 2015 прошли военную подготовку и принимали участие в боевых действиях в составе воинской части террористической организации "ДНР" на должности стрелков-зенитчиков. Мужчины также неоднократно незаконно покупали переработанные пистолеты и патроны к ним и продавали их в Одессе", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что правоохранители задержали сообщников при сбыта очередного пистолета.

Кроме того, на счету задержанных незаконное приобретение и хранение более полукилограмма марихуаны, смолы каннабиса, амфетамина и метамфетамина, различных прекурсоров для продажи.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч . 2 ст. 313 УК Украины, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Напомним, ранее правоохранители задержали боевика "ЛНР", который минировал мосты и дороги в Луганской области. Он взорвал мост, который соединял Лисичанск и Рубежное. Задержанный пребывал в розыске с 2014 года.

Кроме этого, по дороге в Харьков полицейские задержали бывшего боевика "ЛНР", который направлялся в город, чтобы открыть визу в страны Прибалтики и начать "новую жизнь".