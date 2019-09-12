ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Луганской области задержали боевика "ЛНР"

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 09:59
В Луганской области задержали боевика "ЛНР"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина хотел открыть визу в Харькове

В Луганской области полицейские задержали бывшего сотрудника так называемой "народной милиции "ЛНР", который направлялся в Харьков, чтобы открыть визу в страны Прибалтики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, во время проверки документов у пассажиров автобуса, полицейские обнаружили 35-летнего жителя города Хрустальный, который пребывает в розыске и значится как участник незаконного вооруженного формирования "ЛНР".

"Мужчина направлялся в Харьков, чтобы открыть визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа",- говорится в сообщении.

Подозреваемый рассказал оперативникам, что в конце ноября 2014 года он вступил в ряды четвертой отдельной мотострелковой бригады "народной милиции "ЛНР", где занимал должность водителя. В его обязанности входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области.

"За свою "службу" мужчина сначала получал зарплату в размере 300 долларов США, а впоследствии 15000 российских рублей. Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным, человек и покинул ряды боевиков", - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 11 сентября украинские пограничники на административной границе с оккупированным Крымом задержали боевика "ДНР". Задержанный находился в составе "русской православной армии", и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области сотрудники СБУ пресекли деятельность интернет-агитатора, который через российские социальные сети распространял антиукраинскую пропаганду.

Киевского следователя задержали на взятке Глава Нацполиции представил своего нового заместителя
Новости Украины полицияЛНРбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь