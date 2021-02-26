В Одессе будут собирать американские военные вертолеты Bell UH-1 Iroquois

В Одессе по лицензии будут собирать американские военные вертолеты Bell UH-1 Iroquois ("Ирокез"). Первый вертолет будет собран летом, к 30-летию Дня независимости Украины.
Об этом заявил директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев во время визита в Одессу, сообщает "Думская".
Производить аппараты будут на Одесском авиационном заводе. Сейчас организация производства на финальной стадии.
"Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется за счет инвестиционных средств", — отметил Гусев.
Первый экземпляр "Ирокеза" совершил испытательный полет в октябре 1956 года. Полноценно американцы использовали их на войне во Вьетнаме, где с их помощью доставляли спецподразделения, решали различные транспортные задачи. Также вертолеты участвовали в нанесении ударов по партизанам.
На прошлой неделе сообщалось, что Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба возобновил тренировочные полеты на самолетах Ан-26. Сейчас проходят командирские тренировки.
Также известно, что в США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Погибли трое военнослужащих.