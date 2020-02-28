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В Одессе блокировали канал незаконной миграции из Ближнего Востока

Новости » Общество     28.02.2020 - 10:41
В Одессе блокировали канал незаконной миграции из Ближнего Востока
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Преступная группа связана с одним из консульских учреждений в Украине

В Одессе контрразведка разоблачила канал нелегальной миграции граждан стран Ближнего Востока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным службы, незаконную деятельность организовала преступная группа, в которую входили иностранцы, связанные с одним из почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами.

"Злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого миграционного риска", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что в рамках начатого по ст. 358 УК Украины уголовного производства правоохранители провели следственные действия, в ходе которых изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения о совершении уголовного правонарушения фигурантам дела.

Напомним, в начале февраля вблизи Львова в рефрижераторе грузовика обнаружили 4 нелегальных мигрантов из Афганистана. Водитель грузовика обнаружил в рефрижераторе четырех находящихся в полуобморочном состоянии ребят в возрасте 16-17 лет. Двое из них имели при себе документы.

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