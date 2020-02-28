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В Одесі блокували канал незаконної міграції з Близького Сходу

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 10:41
В Одесі блокували канал незаконної міграції з Близького Сходу
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Злочинна група пов'язана з однією з консульських установ в Україні

У Одесі контррозвідка викрила канал нелегальної міграції громадян країн Близького Сходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними служби, незаконну діяльність організувала злочинна група, до якої входили іноземці, пов'язані з однією із почесних консульських установ в Україні та приватними фірмами.

"Зловмисники виготовляли підроблені документи, легалізовували їх в іноземній консульській установі. Потім учасники групи передавали їх в органи державної влади для отримання дозволів на перебування в Україні громадян з країн так званого міграційного ризику", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що у межах розпочатого за ст. 358 КК України кримінального провадження правоохоронці провели слідчі дії, в ході яких вилучили документацію, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, які містять докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр про вчинення кримінального правопорушення фігурантам справи.

Нагадаємо, на початку лютого поблизу Львову у рефрижераторі вантажівки виявили 4 нелегальних мігрантів з Афганістану. Водій вантажівки виявив у рефрижераторі чотирьох напівпритомних хлопців віком 16-17 років. Двоє з них мали при собі документи.

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