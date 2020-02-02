Под Львовом в рефрижераторе грузовика обнаружили нелегалов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Четверо нелегалов пытались попасть в Россию

Вечером 1 февраля вблизи Львова в рефрижераторе грузовика выявили четырех нелегалов, которые пытались попасть в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, водитель грузовика, перевозившего яблоки из Македонии в Россию, обнаружил в рефрижераторе четырех находящихся в полуобморочном состоянии ребят в возрасте 16-17 лет. Двое из них имели при себе документы. Нелегалы являются гражданами Афганистана.

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Нелегалы находятся в тяжелом состоянии. Ребята получили переохлаждение, медики оказывают им помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бельгии правоохранители обнаружили в рефрижераторе грузовика, перевозившего овощи, 12 нелегальных мигрантов. Водитель грузовика вызвал полицию, заподозрив, что в его машине прячутся люди. Предварительно, нелегалы являются гражданами Сирии и Судана.

Также РБК-Украина писало, что во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из них - дети. Нелегалов обнаружили при осмотре в порту Кале, когда фура заходила на паром, который направлялся в Британию. В связи с инцидентом полиция арестовала двух водителей из Румынии.