У Одесі з балкону багатоповерхівки випав місцевий депутат

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загиблий був главою земельної комісії однієї з сільрад

У Одесі сьогодні поблизу 16-поверхового будинку виявили тіло депутата Фонтанської сільської ради, який вистрибнув з балкону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За попередніми даними правоохоронців, тіло 49-річного чоловіка виявили біля дверей шістнадцятиповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного. Поліція вважає, що чоловік вистрибнув з балкону на 13-му поверсі.

Зазначається, що правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з позначкою "самогубство". Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу.

Водночас депутат Фонтанської сільської ради Сергій Колодяжний у своєму Telegram-каналі повідомив, що загиблий був главою земельної комісії сільради. Колодяжний зазначив, що це може бути вбивство.

"Сьогодні у Фонтанській сільській раді відбувся ряд подій. Одна з них трагічна. Перше. З ранку у Фонтанській сільській раді відбуваються масові обшуки. Друге. Після обіду з'явилася інформація, що один з депутатів, наклав на себе руки (вистрибнув з вікна 13 поверху). Ця інформація на цей час підтверджується з багатьох джерел. Також є інформація, що депутату можливо "допомогли" піти в інший світ", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області вчинив самогубство місцевий житель, який перебував на обсервації в лікарні. Чоловік протягом 2 років жив за кордоном, після повернення симптомів коронавірусу у нього не було, на самопочуття він не скаржився. Причини встановлюються.