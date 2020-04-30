ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Одесі з балкону багатоповерхівки випав місцевий депутат

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 21:51
У Одесі з балкону багатоповерхівки випав місцевий депутат
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загиблий був главою земельної комісії однієї з сільрад

У Одесі сьогодні поблизу 16-поверхового будинку виявили тіло депутата Фонтанської сільської ради, який вистрибнув з балкону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За попередніми даними правоохоронців, тіло 49-річного чоловіка виявили біля дверей шістнадцятиповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного. Поліція вважає, що чоловік вистрибнув з балкону на 13-му поверсі.

Зазначається, що правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з позначкою "самогубство". Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу.

Водночас депутат Фонтанської сільської ради Сергій Колодяжний у своєму Telegram-каналі повідомив, що загиблий був главою земельної комісії сільради. Колодяжний зазначив, що це може бути вбивство.

"Сьогодні у Фонтанській сільській раді відбувся ряд подій. Одна з них трагічна. Перше. З ранку у Фонтанській сільській раді відбуваються масові обшуки. Друге. Після обіду з'явилася інформація, що один з депутатів, наклав на себе руки (вистрибнув з вікна 13 поверху). Ця інформація на цей час підтверджується з багатьох джерел. Також є інформація, що депутату можливо "допомогли" піти в інший світ", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області вчинив самогубство місцевий житель, який перебував на обсервації в лікарні. Чоловік протягом 2 років жив за кордоном, після повернення симптомів коронавірусу у нього не було, на самопочуття він не скаржився. Причини встановлюються.

Поліція знайшла ймовірного палія монастиря УПЦ в Одесі В Одесі планували провокації до річниці трагедії 2 травня, - СБУ
Новини України Одесасамогубстводепутаты
News
On Top