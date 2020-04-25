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Житель Тернополя на обсервации в больнице покончил с собой

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 15:22
Житель Тернополя на обсервации в больнице покончил с собой
Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Симптомов коронавируса у мужчины не было

Житель Тернополя, который вернулся из Польши и попал на обсервацию в городскую больницу, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает городской штаб борьбы с коронавирусом.

По данным штаба, в течение двух лет мужчина почти все время жил за границей. Симптомов коронавируса у него не было, трижды в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие.

Мужчине 39 лет, он женат, воспитывал четверых детей, но в больницу ему никто не приносил передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон.

"Вечером, 24 апреля, мужчина заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства установит следствие", - говорится в сообщении.

Житель Тернополя на обсервации в больнице покончил с собой

Напомним, с начала пандемии по состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 зараженных коронавирусом, выздоровел 782 больной, умер от осложнений инфекции 201 украинец.

Ранее Офисе президента сообщали, что граждане Украины, которые вернулись в страну из-за рубежа, смогут пройти самоизоляцию вместо обсервации с помощью мобильного приложения "Дия".

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