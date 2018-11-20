В Одесі автомобілісти на єврономерах частково заблокували трасу на Київ

Фото: мітинг в Одесі (dumskaya.net)

Траса заблокована в районі КПП "Дачне"

В Одесі сьогодні, 20 листопада, близько двохсот власників авто на іноземній реєстрації частково перекрили рух по Київській трасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Повідомляється, що траса заблокована в районі КПП "Дачне". Зокрема, водії автомобілів на єврономерах заблокували по дві смуги в кожному напрямку. За словами протестувальників, аналогічні акції сьогодні відбуваються по всій Україні.

Активісти вимагають накласти вето на законопроекти №8487 і №8488. Також вони заявляють, що їхня акція - безстрокова і відбуватиметься до виконання вимог.

Нагадаємо, сьогодні також на кордоні з Білоруссю в районі пункту пропуску "Чернігів-Нові Яриловичі" проходить акція власників "евроблях". У Держприкордонслужбі повідомили, що акція почалася ще вчора на дорозі біля прикордонного пункту, тривала в ніч на 20 листопада. Через те, що активісти перекривали дорогу, виникали складності з під'їздом до пункту пропуску.

Додамо, що у Києві власники авто на іноземній реєстрації заблокували рух громадського транспорту.