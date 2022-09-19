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В Одессе автокран врезался в маршрутку: есть пострадавшие (видео)

Фото: в Одессе автокран врезался в маршрутку (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 19 сентября в Одессе на улице Добровольского произошло ДТП. Водитель автокрана влетел в маршрутку с пассажирами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".

По словам водителя маршрутки, в результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Предварительно,

Кадры с места ДТП публикуют местные Telegram-каналы.

Напомним, вечером 15 сентября в городе Броды Львовской области на автотрассе Киев - Чоп произошло ДТП с участием военного автомобиля и Volkswagen, жертвами которого стали четыре человека.

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ДТПОдесса