В Одессе автокран врезался в маршрутку: есть пострадавшие (видео)

Утром 19 сентября в Одессе на улице Добровольского произошло ДТП. Водитель автокрана влетел в маршрутку с пассажирами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Одеса ".

По словам водителя маршрутки, в результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Напомним, вечером 15 сентября в городе Броды Львовской области на автотрассе Киев - Чоп произошло ДТП с участием военного автомобиля и Volkswagen, жертвами которого стали четыре человека.

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