В Одесі автокран врізався у маршрутку: є постраждалі (відео)

Вранці 19 вересня в Одесі на вулиці Добровольського сталася ДТП. Водій автокрана влетів у маршрутку із пасажирами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Одеса ".

Нагадаємо, увечері 15 вересня у місті Броди Львівської області на автотрасі Київ - Чоп сталася ДТП за участю військового автомобіля та Volkswagen, жертвами якого стали чотири особи.

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