В Одессе аноним "заминировал" ряд общественных зданий

В Одессе правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва на ряде объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в полицию поступило анонимное сообщение, - медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы.

Сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками и спасателями.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в субботу, 7 марта, поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Как сообщают сотрудники вокзала, в связи с угрозой взрыва пассажиров пускают через подземные переходы к путям.

Добавим, утром 8 января неизвестный мужчина, одетый в балаклаву, ворвался на территорию международного аэропорта "Одесса" и заявил о его заминировании. Весь персонал и пассажиры аэропорта были сразу эвакуированы. Местные СМИ писали, что мужчину задержали, а территорию аэропорта проверяли на наличие взрывчатки.

Позже правоохранители открыли уголовное производство по факту минирования международного аэропорта "Одесса".