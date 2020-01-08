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Полиция открыла производство из-за минирования аэропорта Одессы

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 14:19
Полиция открыла производство из-за минирования аэропорта Одессы
Фото: изъятое оружие (od.npu.gov.ua)

У злоумышленника обнаружили пневматическое оружие

Правоохранители открыли уголовное производство по факту минирования международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, злоумышленник, который ворвался на территорию международного аэропорта "Одесса" и заявил о его заминировании, был задержан. Нарушителем оказался 26-летний житель Одессы. В автомобиле злоумышленника обнаружили пневматическое оружие.

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 259 Уголовного кодекса, то есть заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

"Сейчас с правонарушителем работают полицейские. Проверяется его причастность к сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы", - добавили в полиции.

Напомним, утром 8 января неизвестный мужчина, одетый в балаклаву, ворвался на территорию международного аэропорта "Одесса" и заявил о его заминировании. Весь персонал и пассажиры аэропорта были сразу эвакуированы. Местные СМИ писали, что мужчину задержали, а территорию аэропорта проверяли на наличие взрывчатки.

Кроме того, 30 декабря в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрывали станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости". Минирование метрополитена не подтвердилось.

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