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Одесса вопреки карантину возобновляет работу зоопарка

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Зоопарк в Одессе открывается завтра утром

Несмотря на карантин в Украине и соответствующие ограничения в Одессе возобновляют работу зоопарка. Об этом говорится в сообщении на сайте Одесского зоопарка.

Сообщается, что Одесский зоопарк открывается для посещения с 15 мая. При этом зоопарк будет работать в режиме карантинных ограничений:

  • все посетители обязаны носить маски;
  • будет проводиться измерение температуры посетителей на входе;
  • будут установлены дезинфицирующие средства;
  • будут закрыты экспозиция "Акватеррариум", детские игровые площадки и аттракционы. Не будет работать кружок юных натуралистов;
  • временно не будут проводиться массовые мероприятия, экскурсии, групповые посещения.

"Мы очень просим наших посетителей соблюдать максимальную дистанцию, держаться обособленными семейными группами. Зоопарк открывает свои двери 15 мая в 9 утра", - добавили в администрации.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины в рамках ослабления карантина разрешил открыть непродовольственные рынки. При этом уточняется, что они смогут работать только при условии обеспечения противоэпидемических мероприятий.

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Кроме того, сегодня во Львове объявили новые этапы выхода из карантина, новые ослабления начнут действовать с 15 мая.