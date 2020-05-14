Одесса вопреки карантину возобновляет работу зоопарка

Фото: Одесский зоопарк (wikimedia by PhotoDoom)

Зоопарк в Одессе открывается завтра утром

Несмотря на карантин в Украине и соответствующие ограничения в Одессе возобновляют работу зоопарка. Об этом говорится в сообщении на сайте Одесского зоопарка.

Сообщается, что Одесский зоопарк открывается для посещения с 15 мая. При этом зоопарк будет работать в режиме карантинных ограничений:

все посетители обязаны носить маски;

будет проводиться измерение температуры посетителей на входе;

будут установлены дезинфицирующие средства;

будут закрыты экспозиция "Акватеррариум", детские игровые площадки и аттракционы. Не будет работать кружок юных натуралистов;

временно не будут проводиться массовые мероприятия, экскурсии, групповые посещения.

"Мы очень просим наших посетителей соблюдать максимальную дистанцию, держаться обособленными семейными группами. Зоопарк открывает свои двери 15 мая в 9 утра", - добавили в администрации.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины в рамках ослабления карантина разрешил открыть непродовольственные рынки. При этом уточняется, что они смогут работать только при условии обеспечения противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, сегодня во Львове объявили новые этапы выхода из карантина, новые ослабления начнут действовать с 15 мая.

Автор: Иван Петров