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Одеса всупереч карантину відновлює роботу зоопарку

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 15:53
Одеса всупереч карантину відновлює роботу зоопарку
Фото: Одеський зоопарк (wikimedia by PhotoDoom)

Зоопарк в Одесі відкривається завтра вранці

Незважаючи на карантин в Україні і відповідні обмеження в Одесі відновлюють роботу зоопарку. Про це йдеться в повідомленні на сайті Одеського зоопарку.

Повідомляється, що Одеський зоопарк відкривається для відвідування з 15 травня. При цьому зоопарк буде працювати в режимі карантинних обмежень:

  • всі відвідувачі зобов'язані носити маски;
  • буде проводитися вимірювання температури відвідувачів на вході;
  • будуть встановлені дезінфікуючі засоби;
  • будуть закриті експозиція "Акватераріум", дитячі ігрові майданчики та атракціони. Не буде працювати гурток юних натуралістів;
  • тимчасово не будуть проводитися масові заходи, екскурсії, групові відвідування.

"Ми дуже просимо наших відвідувачів дотримуватися максимальної дистанції, триматися відокремленими сімейними групами. Зоопарк відкриває свої двері 15 травня о 9 ранку", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України в рамках ослаблення карантину дозволив відкрити непродовольчі ринки. При цьому уточнюється, що вони зможуть працювати лише за умови забезпечення протиепідемічних заходів.

Крім того, сьогодні у Львові оголосили нові етапи виходу з карантину, нові ослаблення почнуть діяти з 15 травня.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Одесакарантинзоопарк
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