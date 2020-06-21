ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Одеса з понеділка посилює карантин

Новини » Коронавірус     21.06.2020 - 17:34
Одеса з понеділка посилює карантин
Фото: пляж в Одесі (РБК-Україна)

Рішення про посилення карантину ухвалила місцева комісія ТЕБ та НС

Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантину в місті. Обмеження посилять вже з понеділка, 22 червня.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

З понеділка у місті буде заборонено робота закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також проведення масових заходів за участю більш ніж одної людини на 5 метрів квадратних.

Також в Одесі обмежать дозволену кількість людей у громадському транспорті. Водіям буде заборонено брати стоячих пасажирів.

Крім того, орендарям пляжів рекомендують забезпечити півтораметрову відстань між шезлонгами, а ресторани повинні забезпечити таку ж відстань між столиками та розміщувати за ними знову не більше 4 людей.

Нагадаємо, з понеділка одеські пляжі будуть посилено перевіряти на дотримання протиепідемічних вимог.

Додамо, карантин можуть посилити у Закарпатській області через суттєве погіршення ситуації з коронавірусом.

Крім того, до посилення карантину близька Київська область, де спостерігається зростання показника інцидентності.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Одесакарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся