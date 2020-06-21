Одеса з понеділка посилює карантин

Фото: пляж в Одесі (РБК-Україна)

Рішення про посилення карантину ухвалила місцева комісія ТЕБ та НС

Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантину в місті. Обмеження посилять вже з понеділка, 22 червня.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

З понеділка у місті буде заборонено робота закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також проведення масових заходів за участю більш ніж одної людини на 5 метрів квадратних.

Також в Одесі обмежать дозволену кількість людей у громадському транспорті. Водіям буде заборонено брати стоячих пасажирів.

Крім того, орендарям пляжів рекомендують забезпечити півтораметрову відстань між шезлонгами, а ресторани повинні забезпечити таку ж відстань між столиками та розміщувати за ними знову не більше 4 людей.

Нагадаємо, з понеділка одеські пляжі будуть посилено перевіряти на дотримання протиепідемічних вимог.

Додамо, карантин можуть посилити у Закарпатській області через суттєве погіршення ситуації з коронавірусом.

Крім того, до посилення карантину близька Київська область, де спостерігається зростання показника інцидентності.

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Автор: Дмитро Левицький