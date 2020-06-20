Киевская область близка к усилению карантина

Один из показателей приблизился к критическому значению
Киевская область приблизилась к критическому значению показателя инцидентности. В случае его превышения область будет усиливать карантин.
Об этом на брифинге заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.
По словам Володина, до критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%. Он напомнил, что этот показатель должен быть менее 12.
"Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мер на теперешнем уровне и возвращением к их усилению", - отметил глава ОГА.
Он-лайн брифінг голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна
Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Субота, 20 червня 2020 р.
Напомним, Министерство здравоохранения разработало специальные показатели, на значения которых ссылаются области при принятии решения об усилении или ослаблении карантина. Инцидентность - это количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения.
Добавим, что с 22 июня Украина перейдет на другую методику усиления карантина, в правительстве решили отказаться от показателя инцидентности.
Кроме того, в правительстве рассматривают возможность усиления карантина в Закарпатской области, где в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.
По состоянию на сегодня к ослаблению карантина не готовы 9 областей и Киев.
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Автор: Дмитрий Левицкий