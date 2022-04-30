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Одесса получила новые комплексы ПВО

Фото: Одесса получила новые комплексы ПВО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Одесса получила новые системы ПВО. Ночь в городе и области прошла без обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Наши силы ПВО получили новые комплексы по борьбе с врагом. Контрдиверсионная операция продолжается: о ее результатах вскоре сообщим", - заявил он.

Также спикер отметил, что Одесса готовится к "затяжному" комендантскому часу.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Одесса