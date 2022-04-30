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Одеса отримала нові комплекси ППО

Фото: Одеса отримала нові комплекси ППО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Одеса отримала нові системи ППО. Ніч у місті та області пройшла без обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука.

"Наші сили ППО отримали нові комплекси з боротьби з ворогом. Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо", - заявив він.

Також спікер зазначив, що Одеса готується до "затяжної" комендантської години.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Одеса