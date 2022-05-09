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Одеса знову піддалася ракетній атаці. У місті лунають вибухи

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Одеса, Понеділок 09 травня 2022 22:45
Одеса знову піддалася ракетній атаці. У місті лунають вибухи Фото: Одеса отримала ракетний удар увечері 9 травня (nationalinterest.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 9 травня Одеса піддалася ракетній атаці. У місті лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Йде ракетна атака по Одесі, повідомили виданню в оперативному командуванні"Південь".

Як зазначає місцеве видання "Думська", в Одесі чутно вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Працює ППО. Жителів закликають не залишати укриття.

Користувачі соцмереж повідомляють про сім вибухів в Одесі. Подробиць наслідків ракетної атаки наразі немає. У ОК "Південь" просять мешканців не знімати та не публікувати місця, де сталися вибухи.

Оновлено 23:10.

За даними "Суспільне.Одеса", у місті виникла пожежа в одному з великих торгових центрів.

Нагадаємо, останні три дні Одесі зазнають масованих ракетних атак. Окупанти запускають ракети як із Чорного моря, так і з території окупованого Криму. Учора, 8 травня, у місті пролунала серія вибухів.

Зазначимо, 7 травня в Одесі 4 ракети потрапили до приватного підприємства, де виготовляли меблі.

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