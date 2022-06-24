Одесса поднимает стоимость проезда в маршрутках: новые цены

Со 2 июля 2022 года в Одессе поднимется стоимость проезда в городских маршрутках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram местного городского совета.

"В связи с существенным повышением цен на горюче-смазочные материалы одесские перевозчики меняют цену проезда в городских маршрутных такси. Со 2 июля 2022 года проезд будет стоить 15 гривен", - говорится в сообщении.

При этом стоимость проезда в троллейбусах и трамваях останется прежней.

Отметим, сейчас стоимость проезда в одесских маршрутках составляет 10 гривен, в коммунальном электрическом транспорте - 8 гривен.