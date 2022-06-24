Одеса піднімає вартість проїзду в маршрутках: нові ціни

З 2 липня 2022 року в Одесі підніметься вартість проїзду в міських маршрутках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram місцевої міської ради.

"У зв'язку з істотним підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали одеські перевізники змінюють ціну проїзду в міських маршрутних таксі. З 2 липня 2022 року проїзд коштуватиме 15 гривень", - йдеться в повідомленні.

При цьому вартість проїзду в тролейбусах і трамваях залишиться нинішня.

Зазначимо, зараз вартість проїзду в одеських маршрутках становить 10 гривень, в комунальному електричному транспорті - 8 гривень.