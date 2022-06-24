Одеса піднімає вартість проїзду в маршрутках: нові ціни
З 2 липня 2022 року в Одесі підніметься вартість проїзду в міських маршрутках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram місцевої міської ради.
"У зв'язку з істотним підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали одеські перевізники змінюють ціну проїзду в міських маршрутних таксі. З 2 липня 2022 року проїзд коштуватиме 15 гривень", - йдеться в повідомленні.
При цьому вартість проїзду в тролейбусах і трамваях залишиться нинішня.
Зазначимо, зараз вартість проїзду в одеських маршрутках становить 10 гривень, в комунальному електричному транспорті - 8 гривень.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 1 липня у Хмельницькому вартість проїзду зросте до 6-7 гривень у тролейбусах і до 12 гривень в автобусах і маршрутках.
До цього в залежності від протяжності маршруту до 12-13 гривень зросла вартість проїзду в Запоріжжі.
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