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В Хмельницком повышают стоимость проезда: новые тарифы

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Украина, Четверг 23 июня 2022 17:20
В Хмельницком повышают стоимость проезда: новые тарифы Фото: в Хмельницком повышают стоимость проезда (rbc.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

С 1 июля в Хмельницком повысят стоимость проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Хмельницкого Александра Семчишина.

По его словам, в троллейбусах проезд будет 6 грн электронным билетом и 7 грн наличными. В автобусах и маршрутках проезд будет 12 гривен.

"Мы более 2 месяцев оттягивали этот шаг, перевозчики с конца апреля обращались к нам с просьбой поднять стоимость проезда до 16 гривен. Мы понимаем объективную составляющую роста, потому что в предыдущем тарифе стоимость топлива была заложена 24 гривны за литр, а сейчас она больше 50 гривен, а дизтопливо - почти 60", - сообщил мэр.

Он добавил, что в Хмельницком тариф остается одним из самых низких по области.

Сейчас проезд на автобусных маршрутах Хмельницкого, а также маршрутках - 8 гривен. За проезд в троллейбусах хмельничане платят 6 гривен. Зато разовый проездной билет электронный - 5 гривен.

Напомним, в Ивано-Франковске подняли тарифы на проезд в частном общественном транспорте до 10 грн.

В Костополе (Ровенская область) также подняли тарифы на проезд в общественном транспорте.

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