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Одесса может остаться без "скорых" во время карантина из-за халатности чиновников

Новости » Медицина     16.03.2020 - 19:01
Одесса может остаться без "скорых" во время карантина из-за халатности чиновников
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Компания, выигравшая тендер на поставку 85 автомобилей скорой помощи не может выполнить свои обязательства

Компания, выигравшая тендер на поставку 85 автомобилей скорой медицинской помощи для Одесской ОГА, не может выполнить свои обязательства, поскольку чиновники не размещают согласованные и подписанные документы, касающиеся контракта, на платформе Prozorro, как это предусмотрено законодательством. Об этом сообщают "Украинские новости".

Как сообщает издание, речь идет о дополнительном соглашении, которое подписал еще 17 января и.о. генерального директора Владислав Терлецкий. Согласно документу, ООО "ВиДи Юникомерс" должно поставить КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины" "скорые" с улучшенным оборудование.

Однако по состоянию на сегодня этот документ до сих пор не обнародован, что блокирует дальнейшую работу компании.

"Фактически автомобили уже переоборудованы, и "ВиДи Юникомерс" ожидает возможность лишь доукомплектовать их медицинским оборудованием, после чего будет готово передать их заказчику ", - подчеркнули в компании.

Одесса может остаться без &quot;скорых&quot; во время карантина из-за халатности чиновников

Ранее компания предложила поставить автомобили скорой помощи с улучшенными характеристиками. В частности, вместо ряда элементов китайского производства будут установлены аналоги корейских, турецких и европейских производителей. В отдельных случаях речь идет о значительном улучшении уровня оборудования, обеспечивающего комфортные условия работы медперсонала и больший комфорт при транспортировке пациентов. Сам перечень оборудования и цена договора остаются неизменными.

ООО "ВиДи Юникомерс" входит в группу VIDI, конечными бенефициарными собственниками которой являются братья Виталий и Олег Джуринский. На сегодня группа VIDI занимает долю в 5,6% автомобильного рынка Украины. На предприятиях группы, которые неоднократно отмечались как добросовестные налогоплательщики, работают около 1000 человек.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров ужесточить карантин по всей Украине в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, подтверждена одна смерть.

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