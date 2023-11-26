UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Одеську область накрив снігопад, в регіоні вирує негода: яка ситуація в регіоні

Фото: Одеську область накрив снігопад, в регіоні вирує негода (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Одеську область накрила сильна негода. Регіон замело снігом, на низці трас було повністю, або ж частково перекрито рух.

Про це ситуацію з негодою в Одеській області - в матеріалі РБК-Україна.

Через погіршення погодних умов в регіоні, а саме: сніг, мокрий сніг, ожеледицю, сильні пориви вітру до 30 м/c, було прийнято рішення обмежити рух на дорогах загального користування державного значення: 

  • М-15 Одеса-Рені (на місто Бухарест) - повністю перекрито рух; 
  • М-28 Одеса-Южне - М-14 (Об’їзд м. Одеси - обмежено рух для фур; 
  • М-05 Київ - Одеса - обмежено рух для фур. 

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса