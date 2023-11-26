Одесскую область накрыл снегопад, в регионе бушует непогода: какая ситуация в регионе

Одесскую область накрыло сильное ненастье. Регион замело снегом, на ряде трасс было полностью, или частично перекрыто движение.
Об этом ситуацию с непогодой в Одесской области - в материале РБК-Украина.
Из-за ухудшения погодных условий в регионе, а именно: снег, мокрый снег, гололед, сильные порывы ветра до 30 м/c, было принято решение ограничить движение на дорогах общего пользования государственного значения:
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