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Одесскую область накрыл снегопад, в регионе бушует непогода: какая ситуация в регионе

Фото: Одесскую область накрыл снегопад, в регионе бушует непогода (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Одесскую область накрыло сильное ненастье. Регион замело снегом, на ряде трасс было полностью, или частично перекрыто движение.

Об этом ситуацию с непогодой в Одесской области - в материале РБК-Украина.

Из-за ухудшения погодных условий в регионе, а именно: снег, мокрый снег, гололед, сильные порывы ветра до 30 м/c, было принято решение ограничить движение на дорогах общего пользования государственного значения: 

  • М-15 Одесса-Рени (на город Бухарест) - полностью перекрыто движение; 
  • М-28 Одесса-Южное - М-14 (Объезд г. Одессы - ограничено движение для фур; 
  • М-05 Киев - Одесса - ограничено движение для фур. 

Новость дополняется...

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Одесса