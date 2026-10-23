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До Одеської області з Туреччини прилетіла зграя молодих рожевих фламінго

17:04 23.10.2026 Пт
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
До Одеської області з Туреччини прилетіла зграя молодих рожевих фламінго Фото: Рожеві фламінго (Getty Images)
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До національного природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині прилетіла зграя з 85 молодих рожевих фламінго. Птахи прибули з турецького озера Туз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний природний парк "Тузлівські лимани".

Звідки прилетіли фламінго

За даними нацпарку, зграя з 85 молодих фламінго з’явилася в заповідній зоні у середині жовтня. Птахи прилетіли з озера Туз у Туреччині.

У 2026 році там народилися близько 12 800 пташенят фламінго - це найвищий показник за останні п’ять років. Перші пташенята вилупилися на початку червня, а наприкінці серпня молоді птахи вже почали літати та готуватися до міграції.

У нацпарку припускають, що шлях до українського узбережжя молодим фламінго могли показати дорослі птахи, які раніше вже бували на Тузлівських лиманах. Можливо, вони пам’ятають цю місцевість як місце, де можна знайти їжу та перепочити під час міграції.

До Одеської області з Туреччини прилетіла зграя молодих рожевих фламінгоДо Одеської області з Туреччини прилетіла зграя молодих рожевих фламінгоДо Одеської області з Туреччини прилетіла зграя молодих рожевих фламінгоДо Одеської області з Туреччини прилетіла зграя молодих рожевих фламінго

Рожеві фламінго в Одеській області у жовтні 2026 року (фото: Іван Русєв)

Чи гніздяться фламінго на Тузлівських лиманах

Протягом кількох останніх років рожеві фламінго не могли успішно виводити потомство на території національного природного парку. Одним із чинників, що заважали розмноженню птахів, у нацпарку називають шум війни, яку Росія веде проти України.

Водночас у 2023 році на Тузлівських лиманах фламінго вдалося вивести близько 200 пташенят. За даними парку, це був єдиний рік від початку повномасштабної війни, коли птахи успішно розмножилися в цій місцевості.

Чому фламінго успішно розмножувалися в Туреччині

У нацпарку пояснюють, що цьогорічному успіху фламінго на озері Туз сприяли, зокрема, рясні опади. Вони допомогли підтримати рівень води та забезпечили птахів кормом - рачками Artemia salina.

Важливу роль також відіграють заходи з охорони місць гніздування. У парку наголошують, що життя птахів значною мірою залежить від стану водно-болотних угідь і відсутності чинників, які їх турбують.

Попри небезпеку, пов’язану з війною, молоді рожеві фламінго знову прилетіли на Тузлівські лимани. У нацпарку сподіваються, що українське узбережжя й надалі залишатиметься місцем, де ці птахи зможуть знаходити їжу та відпочивати під час міграції.

Раніше РБК-Україна розповідало, що через російські обстріли та шум дронів у Чорному морі масово гинуть птахи, а рожеві фламінго у "Тузлівських лиманах" уже кілька років поспіль не можуть успішно вивести потомство. Війна також змушує перелітних птахів змінювати маршрути міграції та негативно впливає на їхнє розмноження.

Також ми писали, як у 2023 році в Одеській області зафіксували рекордну кількість рожевих фламінго.

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