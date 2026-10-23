В Одесскую область из Турции прилетела стая молодых розовых фламинго
В национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетела стая из 85 молодых розовых фламинго. Птицы прибыли из турецкого озера Туз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный природный парк "Тузловские лиманы".
Откуда прилетели фламинго
По данным нацпарка, стая из 85 молодых фламинго появилась в заповедной зоне в середине октября. Птицы прилетели из озера Туз в Турции.
В 2026 году там родились около 12 800 птенцов фламинго - это самый высокий показатель за последние пять лет. Первые птенцы вылупились в начале июня, а в конце августа молодые птицы уже начали летать и готовиться к миграции.
В нацпарке предполагают, что путь к украинскому побережью молодым фламинго могли показать взрослые птицы, которые ранее бывали на Тузловских лиманах. Возможно, они помнят эту местность как место, где можно найти еду и отдохнуть во время миграции.
Розовые фламинго в Одесской области в октябре 2026 года (фото: Иван Русев)
Гнездятся ли фламинго на Тузловских лиманах
В последние несколько лет розовые фламинго не могли успешно выводить потомство на территории национального природного парка. Одним из факторов, мешавших размножению птиц, в нацпарке называют шум войны, которую Россия ведет против Украины.
В то же время в 2023 году на Тузловских лиманах фламинго удалось вывести около 200 птенцов. По данным парка, это был единственный год с начала полномасштабной войны, когда птицы успешно размножились в этой местности.
Почему фламинго успешно размножались в Турции
В нацпарке объясняют, что успеху фламинго на озере Туз в этом году способствовали, в частности, обильные осадки. Они помогли поддержать уровень воды и снабдили птиц кормом - рачками Artemia salina.
Важную роль также играют мероприятия по охране мест гнездования. В парке подчеркивают, что жизнь птиц в значительной степени зависит от состояния водно-болотных угодий и отсутствия беспокоящих их факторов.
Несмотря на опасность, связанную с войной, молодые розовые фламинго снова прилетели на Тузловские лиманы. В нацпарке надеются, что украинское побережье и дальше будет оставаться местом, где эти птицы смогут находить еду и отдыхать во время миграции.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что из-за российских обстрелов и шума дронов в Черном море массово погибают птицы, а розовые фламинго в "Тузловских лиманах" уже несколько лет подряд не могут успешно вывести потомство. Война также заставляет перелетных птиц изменять маршруты миграции и негативно влияет на их размножение.
Также мы писали, как в 2023 году в Одесской области зафиксировали рекордное количество розовых фламинго.