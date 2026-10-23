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В Одесскую область из Турции прилетела стая молодых розовых фламинго

17:04 23.10.2026 Пт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
В Одесскую область из Турции прилетела стая молодых розовых фламинго Фото: Розовые фламинго (Getty Images)
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В национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетела стая из 85 молодых розовых фламинго. Птицы прибыли из турецкого озера Туз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный природный парк "Тузловские лиманы".

Откуда прилетели фламинго

По данным нацпарка, стая из 85 молодых фламинго появилась в заповедной зоне в середине октября. Птицы прилетели из озера Туз в Турции.

В 2026 году там родились около 12 800 птенцов фламинго - это самый высокий показатель за последние пять лет. Первые птенцы вылупились в начале июня, а в конце августа молодые птицы уже начали летать и готовиться к миграции.

В нацпарке предполагают, что путь к украинскому побережью молодым фламинго могли показать взрослые птицы, которые ранее бывали на Тузловских лиманах. Возможно, они помнят эту местность как место, где можно найти еду и отдохнуть во время миграции.

В Одесскую область из Турции прилетела стая молодых розовых фламингоВ Одесскую область из Турции прилетела стая молодых розовых фламингоВ Одесскую область из Турции прилетела стая молодых розовых фламингоВ Одесскую область из Турции прилетела стая молодых розовых фламинго

Розовые фламинго в Одесской области в октябре 2026 года (фото: Иван Русев)

Гнездятся ли фламинго на Тузловских лиманах

В последние несколько лет розовые фламинго не могли успешно выводить потомство на территории национального природного парка. Одним из факторов, мешавших размножению птиц, в нацпарке называют шум войны, которую Россия ведет против Украины.

В то же время в 2023 году на Тузловских лиманах фламинго удалось вывести около 200 птенцов. По данным парка, это был единственный год с начала полномасштабной войны, когда птицы успешно размножились в этой местности.

Почему фламинго успешно размножались в Турции

В нацпарке объясняют, что успеху фламинго на озере Туз в этом году способствовали, в частности, обильные осадки. Они помогли поддержать уровень воды и снабдили птиц кормом - рачками Artemia salina.

Важную роль также играют мероприятия по охране мест гнездования. В парке подчеркивают, что жизнь птиц в значительной степени зависит от состояния водно-болотных угодий и отсутствия беспокоящих их факторов.

Несмотря на опасность, связанную с войной, молодые розовые фламинго снова прилетели на Тузловские лиманы. В нацпарке надеются, что украинское побережье и дальше будет оставаться местом, где эти птицы смогут находить еду и отдыхать во время миграции.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что из-за российских обстрелов и шума дронов в Черном море массово погибают птицы, а розовые фламинго в "Тузловских лиманах" уже несколько лет подряд не могут успешно вывести потомство. Война также заставляет перелетных птиц изменять маршруты миграции и негативно влияет на их размножение.

Также мы писали, как в 2023 году в Одесской области зафиксировали рекордное количество розовых фламинго.

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