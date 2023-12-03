UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Одеської області з Сектора Газа за півмісяця евакуювали більше 80 українців

Фото: до Одеської області з Сектора Газа за півмісяця евакуювали більше 80 українців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З середини листопада до Одеської області з Сектора Газа було евакуйовано 82 українців. Серед них 42 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Як розповів Кіпер, з середини листопада Одеська область допомагає з евакуацією українців з Сектору Газа, зокрема, транспортуванням та поселенням евакуйованих.

"До Одеської області вже прибули 82 евакуйованих, з них 45 - діти. Наразі в місті Одеса розміщено 19 громадян України з Сектору Гази. Їм надається допомога в оформленні документів", - пише Кіпер. 

За словами голови Одеської ОВА, усі евакуйовані забезпечені первинними побутовими потребами, а саме: харчування, одягом, санітарно-гігієнічними засобами. 

Війна в Ізраїлі 

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Тель-Авів, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів й наступальну активність на Секторі Газа.

Після недовготривалого перемир'я, яке було оголошено 24 листопада, Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. Як стверджує Тель-Авів ХАМАС порушив умови. 

Евакуація українців 

Станом на 24 листопада, загалом у рамках першого етапу евакуації Україні вдалося вивести із Сектору Газа 259 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаІзраїльСектор Газа