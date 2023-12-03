До Одеської області з Сектора Газа за півмісяця евакуювали більше 80 українців

Як розповів Кіпер, з середини листопада Одеська область допомагає з евакуацією українців з Сектору Газа, зокрема, транспортуванням та поселенням евакуйованих.

"До Одеської області вже прибули 82 евакуйованих, з них 45 - діти. Наразі в місті Одеса розміщено 19 громадян України з Сектору Гази. Їм надається допомога в оформленні документів", - пише Кіпер.

За словами голови Одеської ОВА, усі евакуйовані забезпечені первинними побутовими потребами, а саме: харчування, одягом, санітарно-гігієнічними засобами.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Тель-Авів, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів й наступальну активність на Секторі Газа.

Після недовготривалого перемир'я, яке було оголошено 24 листопада, Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. Як стверджує Тель-Авів ХАМАС порушив умови.

Евакуація українців

Станом на 24 листопада, загалом у рамках першого етапу евакуації Україні вдалося вивести із Сектору Газа 259 осіб.