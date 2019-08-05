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В Одесской области женщине грозит до 7 лет тюрьмы за подкуп избирателей

Новости » Выборы 2019    05.08.2019 - 12:11
В Одесской области женщине грозит до 7 лет тюрьмы за подкуп избирателей
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина

Женщина "покупала" голоса избирателей за тысячу гривен

Котовская местная прокуратура Одеской области направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Подольска, обвиняемой в подкупе избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области. 

По информации правоохранителей, в июле, во время предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов женщина предлагала местным жителям продать свой голос.

"За 1000 грн подольчане должны были проголосовать за одного из кандидатов в округе. Таким образом женщина "купила" 16 голосов. Во время обысков были изъяты черновые записи с фамилиями лиц, которым выплатили деньги", - говорится в сообщении. 

Досудебное расследование в уголовном деле осуществлялось по частью 4 статьей 160 Уголовного кодекса Украины. 

Отметим, что за подкуп избирателей Закон предусматривает наказание - от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области полиция разоблачила деятельность сети подкупа избирателей перед внеочередными выборами в Верховную раду. По данным правоохранителей, к функционированию так называемой "сетки" в Одесской области причастны более 20 человек, среди них - действующий нардеп, который снова баллотируется в Раду.

РБК-Украина писало, что в Закарпатской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов. Гражданам за голосование обещали 1500 гривен. Полиция проводила обыски по месту жительства причастных к преступлению.

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