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В Одеській області жінці загрожує до 7 років в'язниці за підкуп виборців

Новини » Вибори 2019    05.08.2019 - 12:11
В Одеській області жінці загрожує до 7 років в'язниці за підкуп виборців
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна

Жінка "купувала" голоси виборців за тисячу гривень

Котовська місцева прокуратура Одеської області направила в суд обвинувальний акт відносно мешканки Подольська, обвинуваченої в підкупі виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прокуратури Одеської області.

За інформацією правоохоронців, у липні, під час передвиборної кампанії позачергових парламентських виборів жінка пропонувала місцевим жителям продати свій голос.

"За 1000 грн подільчани повинні були проголосувати за одного з кандидатів у окрузі. Таким чином жінка "купила" 16 голосів. Під час обшуків були вилучені чорнові записи з прізвищами осіб, яким виплатили гроші", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальній справі здійснювалося за частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що за підкуп виборців Закон передбачає покарання - від 5 до 7 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області поліція викрила діяльність мережі підкупу виборців перед позачерговими виборами у Верховну раду. За даними правоохоронців, до функціонування так званої "сітки" в Одеській області причетні понад 20 осіб, серед них - чинний нардеп, який знову балотується в Раду.

РБК-Україна писало, що в Закарпатській області правоохоронці викрили групу осіб, які організували схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів. Громадянам за голосування обіцяли 1500 гривень. Поліція проводила обшуки за місцем проживання причетних до злочину.

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