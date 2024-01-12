В одеському ТЦК зробили заяву щодо інспекцій у громадському транспорті

У повідомленні зазначається, що у зв'язку "з низькою якістю виконання своїх громадянських зобов'язань відповідної категорії людей, військове командування, в умовах воєнного стану, в межах компетенції змушено здійснювати заходи оповіщення всіма способами, що забезпечать відповідне охоплення військовозобов'язаних громадян України".

Що передувало

Така заява прозвучала після публікації в мережі низки відеороликів про проведення в Одесі працівниками "військоматів" разом із правоохоронцями рейдів у громадському транспорті.

Також в інтернеті були викладені кадри з опитуванням одеситів щодо подібних інспекцій.

Що кажуть у ТЦК

У Центрі наголосили, що за винятком обмежень, встановлених Конституцією, на території, на якій діє воєнний стан, військове командування може встановлювати:

особливий режим в'їзду і виїзду,

обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, руху транспортних засобів,

перевірку документів в осіб, а в разі потреби проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян.

Також у прес-службі додали, що під час дії воєнного стану будь-який ТЦК має право викликати особу для звірки її облікових даних, незалежно від місця її реєстрації та проживання.

У цьому контексті в Одеському обласному ТЦК закликали "всіх свідомих громадян не створювати штучний ажіотаж, не шукати шляхів ухилитися від виконання свого конституційного обов'язку".

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, раніше у Львові спалахнув скандал через те, що нібито поліція жорстко затримала чоловіка у рамках мобілізації. Втім, виявилося, що чоловік поводився агресивно, тому його доставили до поліції.

Перед тим повідомлялося, що у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через відео, на якому військові силою "пакують" чоловіка в мікроавтобус.

Наприкінці грудня начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що українцям необхідно звертатися в поліцію у разі порушення прав з боку представників ТЦК. Офіцер закликав при цьому не забувати, що захист країни - це обов'язок кожного громадянина.