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В Одеському районі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: в Одеському районі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

В Одеському районі сьогодні, 11 грудня, увечері місцеві жителі почули вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не підтверджують вибухи та не називають їх причини.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, увечері Повітряні сили Збройних сил України попереджали українців про те, що російські окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед".

Безпілотники ворога фіксували у південних областях, у тому числі у Миколаївській, Херсонській.

Також близько 22:40 стало відомо про те, що БПЛА росіян наближаються до Одеси з північно-західного напрямку.

При цьому кілька груп дронів летіли з Чорного моря у напрямку Затоки.

Варто зауважити, що росіяни вже атакували Україну "Шахедами" цієї ночі. 18 з 18 дронів були збиті силами протиповітряної оборони.

 

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