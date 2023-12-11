В Одесском районе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Одесском районе сегодня, 11 декабря, вечером местные жители услышали взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не подтверждают взрывы и не называют их причины.
Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Напомним, сегодня, 11 декабря, вечером Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали украинцев о том, что российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед".
Беспилотники врага фиксировали в южных областях, в том числе в Николаевской, Херсонской.
Также около 22:40 стало известно о том, что БПЛА россиян приближаются к Одессе с северо-западного направления.
При этом несколько групп дронов летели с Черного моря в направлении Затоки.
Стоит заметить, что россияне уже атаковали Украину "Шахедами" этой ночью. 18 из 18 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.