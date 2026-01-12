В Одессе после удара РФ есть разрушения и пострадавшие, - мэрия

Ночная атака по югу Украины привела к повреждению объекта инфраструктуры и перебоям с электроснабжением в одном из районов. На месте работают экстренные службы, уточняется информация о последствиях удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.

По предварительным данным, в результате удара пострадали два человека. Кроме того, зафиксированы разрушения жилого фонда.

Из-за этого в части одного из районов временно отсутствует электроснабжение. Информация о масштабах повреждений продолжает уточняться.

В ночь на 12 января в результате вражеской атаки был поврежден объект инфраструктуры в Одесском районе Одесской области.

Напоминаем, что в ночь на 12 января российские войска вновь попытались атаковать Киев ударными беспилотниками, из-за чего в 01:24 в столице была объявлена воздушная тревога. В КМДА призвали жителей не пренебрегать правилами безопасности и направляться в укрытия. Также сообщается о взрывах.

Отметим, что вечером 11 января в результате российского обстрела в Краматорске Донецкой области была разрушена котельная, обеспечивавшая теплоснабжение одного из микрорайонов города, из-за чего управляющая компания начала слив воды из сетей. В Краматорской городской военной администрации предупредили жителей микрорайона "Кондиционер" о последствиях удара и отметили, что специалисты теплоснабжающей организации совместно с представителями управляющей компании принимают меры для восстановления подачи тепла, несмотря на осложнение работ из-за существенного понижения температуры воздуха.