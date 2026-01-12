ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Одессе после удара РФ есть разрушения и пострадавшие, - мэрия

Украина, Одесса, Понедельник 12 января 2026 02:00
UA EN RU
В Одессе после удара РФ есть разрушения и пострадавшие, - мэрия Фото: ГСЧС (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Никончук Анастасия

Ночная атака по югу Украины привела к повреждению объекта инфраструктуры и перебоям с электроснабжением в одном из районов. На месте работают экстренные службы, уточняется информация о последствиях удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.

В ночь на 12 января в результате вражеской атаки был поврежден объект инфраструктуры в Одесском районе Одесской области.

Из-за этого в части одного из районов временно отсутствует электроснабжение. Информация о масштабах повреждений продолжает уточняться.

Есть пострадавшие и разрушения

По предварительным данным, в результате удара пострадали два человека. Кроме того, зафиксированы разрушения жилого фонда.

Известно об одном полностью разрушенном частном доме, еще четыре дома получили повреждения различной степени.

Работа экстренных служб

По утверждению Лысака, на место происшествия оперативно выехали все необходимые аварийные и коммунальные службы.

Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки, оценкой повреждений и восстановлением критически важной инфраструктуры. Власти призывают жителей следить за официальной информацией и соблюдать меры безопасности.

На момент публикации материала дроновая атака по Одесской области продолжается.

Напоминаем, что в ночь на 12 января российские войска вновь попытались атаковать Киев ударными беспилотниками, из-за чего в 01:24 в столице была объявлена воздушная тревога. В КМДА призвали жителей не пренебрегать правилами безопасности и направляться в укрытия. Также сообщается о взрывах.

Отметим, что вечером 11 января в результате российского обстрела в Краматорске Донецкой области была разрушена котельная, обеспечивавшая теплоснабжение одного из микрорайонов города, из-за чего управляющая компания начала слив воды из сетей. В Краматорской городской военной администрации предупредили жителей микрорайона "Кондиционер" о последствиях удара и отметили, что специалисты теплоснабжающей организации совместно с представителями управляющей компании принимают меры для восстановления подачи тепла, несмотря на осложнение работ из-за существенного понижения температуры воздуха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине Дрони
Новости
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка