Атака дронів на Київ: у столиці оголошено повітряну тривогу, чути вибухи
У ніч на 12 січня російські війська знову зробили спробу атакувати Київ ударними дронами. У столиці лунає сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ в мережі Telegram, а також низки моніторингових каналів.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що рій дронів рухався в Київській області в напрямку Боярки та Фастова.
Пізніше, о 00:23 Повітряні сили зафіксували рух дронів із території Чернігівської області в бік Києва.
Через деякий час, о 01:24 КМДА оголосила повітряну тривогу в Києві. Громадян просять не нехтувати безпекою і прослідувати до сховищ. Очевидці повідомляють, що в столиці чути вибухи.
Повітряні сили ЗСУ о 01:35 повідомили про нові БПЛА в бік Києва з боку північної частини області.
О 01:46 голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що в місті чути роботу ППО. О 01:52 Ткаченко додав, що у Солом'янському районі пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки БпЛА.
О 01:58 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Наслідки атаки уточнюються.
Нагадуємо, що впродовж доби 11 січня російські ударні безпілотники атакували Рівненську область, переважно північні райони регіону, унаслідок чого було зафіксовано пошкодження інфраструктури, проте обійшлося без постраждалих. За словами голови Рівненської ОДА Олександра Коваля, профільні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атак.
Зазначимо, що ввечері 11 січня російські окупанти зруйнували в Краматорську на Донеччині котельню, що забезпечувала теплопостачання одного з мікрорайонів міста, через що керуюча компанія змушена зливати воду з мереж.