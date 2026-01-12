ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Атака дронів на Київ: у столиці оголошено повітряну тривогу, чути вибухи

Україна, Київ, Понеділок 12 січня 2026 01:30
UA EN RU
Атака дронів на Київ: у столиці оголошено повітряну тривогу, чути вибухи Фото: бомосховище (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 12 січня російські війська знову зробили спробу атакувати Київ ударними дронами. У столиці лунає сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ в мережі Telegram, а також низки моніторингових каналів.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що рій дронів рухався в Київській області в напрямку Боярки та Фастова.

Пізніше, о 00:23 Повітряні сили зафіксували рух дронів із території Чернігівської області в бік Києва.

Через деякий час, о 01:24 КМДА оголосила повітряну тривогу в Києві. Громадян просять не нехтувати безпекою і прослідувати до сховищ. Очевидці повідомляють, що в столиці чути вибухи.

Повітряні сили ЗСУ о 01:35 повідомили про нові БПЛА в бік Києва з боку північної частини області.

О 01:46 голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що в місті чути роботу ППО. О 01:52 Ткаченко додав, що у Солом'янському районі пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки БпЛА.

О 01:58 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадуємо, що впродовж доби 11 січня російські ударні безпілотники атакували Рівненську область, переважно північні райони регіону, унаслідок чого було зафіксовано пошкодження інфраструктури, проте обійшлося без постраждалих. За словами голови Рівненської ОДА Олександра Коваля, профільні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атак.

Зазначимо, що ввечері 11 січня російські окупанти зруйнували в Краматорську на Донеччині котельню, що забезпечувала теплопостачання одного з мікрорайонів міста, через що керуюча компанія змушена зливати воду з мереж.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обстріл Києва Війна в Україні Атака дронів
Новини
У аеропорту Гданська перебої в авіасполученні: десятки рейсів перенаправлено
У аеропорту Гданська перебої в авіасполученні: десятки рейсів перенаправлено
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка