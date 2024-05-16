В Одеському обласному ТЦК відреагували на інцидент з затриманням чоловіка у маршрутці

Відомо, що під час конфлікту між чоловіком та людьми у військовій формі сталась сутичка.

У Одеському ТЦК та СП зазначили, що з відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою.

"Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку", - йдеться в повідомленні.

У Одеському обласному ТЦК та СП зауважили, що засуджують будь-які прояви насильства та повідомили, що за результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку.