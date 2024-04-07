В Одеській області люди у військовій формі затримали підлітка, ТЦК проводить перевірку

Люди у військовій формі незаконно затримали підлітка в Одеській області. ТЦК проводить перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК і СП у Facebook.

Подробиці скандалу

У суботу, 6 квітня, одеське видання "Бессарабії INFORM" повідомило, що в Ізмаїльському районі четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору затримали неповнолітнього хлопця.

Видання зазначає, що чоловіки були озброєні. Вони нібито заштовхали 14-річного хлопця в "бус" та поїхали. Коли чоловіки дізналися вік хлопця, то відпустили його на трасі.

Реакція ТЦК

Одеський обласний територіальний центр комплектування заявив, що проводиться перевірка у зв'язку зі звинуваченням співробітників ТЦК у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі.

"Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР", - йдеться у повідомленні.