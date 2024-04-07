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В Одеській області люди у військовій формі затримали підлітка, ТЦК проводить перевірку

Ізмаїл, Неділя 07 квітня 2024 15:45
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В Одеській області люди у військовій формі затримали підлітка, ТЦК проводить перевірку Фото: Одеський ТЦК проводить перевірку через скандал з підлітком (facebook com OOTCKSP)
Автор: Наталія Юрченко

Люди у військовій формі незаконно затримали підлітка в Одеській області. ТЦК проводить перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК і СП у Facebook.

Подробиці скандалу

У суботу, 6 квітня, одеське видання "Бессарабії INFORM" повідомило, що в Ізмаїльському районі четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору затримали неповнолітнього хлопця.

Видання зазначає, що чоловіки були озброєні. Вони нібито заштовхали 14-річного хлопця в "бус" та поїхали. Коли чоловіки дізналися вік хлопця, то відпустили його на трасі.

Реакція ТЦК

Одеський обласний територіальний центр комплектування заявив, що проводиться перевірка у зв'язку зі звинуваченням співробітників ТЦК у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі.

"Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР", - йдеться у повідомленні.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Закарпатській області чоловік спробував вчинити самогубство на території ТЦК, ініціювали перевірку.

Крім того, спалахнув скандал за участі начальника ТЦК у Рівненській області. У мережі з'явилися кадри, зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

А у Хмельницькій області група жінок напала на співробітників ТЦК і пошкодила авто.

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Одеса ТЦК Підлітки
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