В Одесском областном ТЦК отреагировали на инцидент с задержанием мужчины в маршрутке

Известно, что во время конфликта между мужчиной и людьми в военной форме произошла потасовка.

В Одесском ТЦК и СП отметили, что по видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом.

"Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка", - говорится в сообщении.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что осуждают любые проявления насилия и сообщили, что по результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка.