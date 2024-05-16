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В Одесском областном ТЦК отреагировали на инцидент с задержанием мужчины в маршрутке

Фото: Одесский ТЦК и СП отреагировал на задержание мужчины в маршрутке (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ярослава Борзова

В Одесском территориальном центре комплектования и соцподдержки отреагировали на инцидент с задержанием мужчины в одной из городских маршруток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Известно, что во время конфликта между мужчиной и людьми в военной форме произошла потасовка.

В Одесском ТЦК и СП отметили, что по видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом.

"Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка", - говорится в сообщении.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что осуждают любые проявления насилия и сообщили, что по результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка.

Проблемы с участием Одесского ТЦК и СП

Напомним, на днях Одесский ТЦК и СП отреагировал на инцидент с избиением девушки возле отделения полиции. По словам потерпевшей девушки, который совершил на нее нападение, мужчина представился работником территориального центра комплектования.

Также накануне в Одессе правоохранители разоблачили работника одного из ТЦК на взятке за выдачу справки для отсрочки мобилизации. За "бронь" от призыва мужчина потребовал 300 литров горючего или стоимость указанного объема горючего в денежном эквиваленте.

Ранее стало известно, что люди в военной форме незаконно задержали подростка в Одесской области. Тогда ТЦК объявило о проведении проверки.

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