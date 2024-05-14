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В Одесском областном ТЦК отреагировали на инцидент с избиением девушки возле полицейского отделения

Одесская область, Вторник 14 мая 2024 08:55
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В Одесском областном ТЦК отреагировали на инцидент с избиением девушки возле полицейского отделения Фото: (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ярослава Борзова

В Одесском территориальном центре комплектования и соцподдержки отреагировали на инцидент с избиением девушки возле отделения полиции, пообещав привлечь к ответственности виновных в случае их обнаружения и доказательства вины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Как отмечают в областном ТЦК, сейчас по факту произошедшего на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой начата служебная проверка.

"В случае выявления и доказывания вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что осуждают любые проявления насилия и сотрудничают с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств.

Следует отметить, что инцидент произошел накануне. По словам потерпевшей девушки, в результате задержания ее друга и последующей съемки ситуации на телефон, на нее набросился мужчина и нанес многочисленные травмы костылями. Перед этим он представился сотрудником местного ТЦК.

Проблемы с участием Одесского ТЦК и СП

Напомним, накануне в Одессе правоохранители разоблачили работника одного из ТЦК на взятке за выдачу справки, которая отсрочивает мобилизацию. Человек за "бронь" от призыва требовал 300 литров горючего или стоимость указанного объема горючего в денежном эквиваленте.

Также мы сообщали, что недавно люди в военной форме незаконно задержали подростка в Одесской области. Тогда ТЦК объявило о проведении проверки.

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