З одеського порту вийшов балкер з зерном для Ефіопії

Сьогодні, 7 жовтня, з портів Одеської області вийшли ще три судна "зерновим коридором". Українське продовольство прямує до Ефіопії, а також країн Азії та Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури у Facebook.
Сьогодні з порту "Чорноморськ" вийшов балкер NEW ISLAND, на борту якого знаходиться 30 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Це зерно було зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН.
Також з портів "Одеса" та "Південний" вийшли ще два судна. Вони доправлять 56,6 тисячі тонн пшениці та кукурудзи для країн Африки, Азії та Європи.
З початку дії "зернового коридору" Україна експортувала 6,4 млн тонн агропродукції. З українських портів вийшли 285 суден.
Нагадаємо, нещодавно з одеських портів вийшло шість суден, серед яких балкер, що доставить зерном для Алжиру.
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