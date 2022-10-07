Из одесского порта вышел балкер с зерном для Эфиопии

Сегодня, 7 октября, из портов Одесской области вышли еще три судна "зерновым коридором". Украинское продовольствие направляется в Эфиопию, а также страны Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Facebook.

Сегодня из порта "Черноморск" вышел балкер NEW ISLAND, на борту которого находится 30 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Это зерно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН.

Также из портов "Одесса" и "Южный" вышли еще два судна. Они доставят 56,6 тысячи тонн пшеницы и кукурузы для стран Африки, Азии и Европы.

С начала действия "зернового коридора" Украина экспортировала 6,4 млн тонн агропродукции. Из украинских портов вышли 285 судов.