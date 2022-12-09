З Одеського порту вирушило судно с пшеницею для Сомалі

"Попри війну та териристичні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру Україна продовжує розділяти відповідальність зі світом у питаннях протидії світовому голоду. Ці 25 тисяч тонн - пряма допомога від української держави. Доставка гуманітарного вантажу реалізується за підтримки уряду Японії, Франції та Фінляндії", - сказав віце-прем’єр міністр розвитку територій, громад та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що балкер NEVA - це вже третє судно в рамках програми Grain From Ukraine. На борту перших двох суден - 55 тисяч тонн української пшениці. Ці судна були направлені до Єфіопії, що перебуває на межі голоду. Так, це забезпечить продовольством майже 200 тисяч людей на рік.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 533 судна, які експортували 13,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.