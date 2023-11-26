В Одеській та Миколаївській областях перекрили ще декілька ділянок доріг через негоду

"Через сніг, погану видимість та сильний вітер на автошляху М-05 Київ - Одеса км 274+435 - км 466+700 з 19:30 год заборонено рух для всіх видів транспорту. Орієнтовно на 4 години", - написав він.

Також з 20:00 заборонено рух:

М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів);

Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 - км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);

Р-75 КПП "Тимковс" - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка, (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв - Доманівка - Берізки, км 120+000 - км 173+204 (від смт Доманівка - смт T-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Єланець - Нова Одеса, км 0+000 - км 70+000 (від а/д H-24 - смт Т-15-04 Первомайськ - Новоукраїнка, км 1+441 - км 29+445 (в межах Миколаївської області).

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Негода в Одеській області

26 листопада Одеську область накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Зокрема, повідомляють про відключення світла у багатьох населених пунктах, а також повалені дерева. Усього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 аварій. До цього про обмеження на дорогах повідомлялось лише в Одеській області. А саме:

М-15 Одеса-Рені (на місто Бухарест) - повністю перекрито рух;

М-28 Одеса-Южне - М-14 (Об’їзд м. Одеси - обмежено рух для фур;

М-05 Київ - Одеса - обмежено рух для фур.

Крім цього, через негоду Молдова припинила пропуск транспорту на двох КПП на кордоні з Україною.