В Одеській та Миколаївській областях перекрили ще декілька ділянок доріг через негоду

Через негоду довелось закрити для руху ще декілька трас у Миколаївській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма.
"Через сніг, погану видимість та сильний вітер на автошляху М-05 Київ - Одеса км 274+435 - км 466+700 з 19:30 год заборонено рух для всіх видів транспорту. Орієнтовно на 4 години", - написав він.
Також з 20:00 заборонено рух:
Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
26 листопада Одеську область накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Зокрема, повідомляють про відключення світла у багатьох населених пунктах, а також повалені дерева. Усього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 аварій. До цього про обмеження на дорогах повідомлялось лише в Одеській області. А саме:
Крім цього, через негоду Молдова припинила пропуск транспорту на двох КПП на кордоні з Україною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.