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В Одеській та Миколаївській областях перекрили ще декілька ділянок доріг через негоду

Фото: в Одеській та Миколаївській областях перекрили ще декілька ділянок доріг через негоду (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Через негоду довелось закрити для руху ще декілька трас у Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма.

"Через сніг, погану видимість та сильний вітер на автошляху М-05 Київ - Одеса км 274+435 - км 466+700 з 19:30 год заборонено рух для всіх видів транспорту. Орієнтовно на 4 години", - написав він.

Також з 20:00 заборонено рух:

  • М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів);
  • Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 - км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);
  • Р-75 КПП "Тимковс" - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка, (в межах Миколаївської області);
  • Т-15-06 Миколаїв - Доманівка - Берізки, км 120+000 - км 173+204 (від смт Доманівка - смт T-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Єланець - Нова Одеса, км 0+000 - км 70+000 (від а/д H-24 - смт Т-15-04 Первомайськ - Новоукраїнка, км 1+441 - км 29+445 (в межах Миколаївської області).

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Негода в Одеській області

26 листопада Одеську область накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Зокрема, повідомляють про відключення світла у багатьох населених пунктах, а також повалені дерева. Усього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 аварій. До цього про обмеження  на дорогах повідомлялось лише в Одеській області. А саме:

  • М-15 Одеса-Рені (на місто Бухарест) - повністю перекрито рух;
  • М-28 Одеса-Южне - М-14 (Об’їзд м. Одеси - обмежено рух для фур;
  • М-05 Київ - Одеса - обмежено рух для фур.

Крім цього, через негоду Молдова припинила пропуск транспорту на двох КПП на кордоні з Україною

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ОдесаМиколаївМиколаївська область