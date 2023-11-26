В Одесской и Николаевской областях перекрыли еще несколько участков дорог из-за непогоды

"Из-за снега, плохой видимости и сильного ветра на автодороге М-05 Киев - Одесса км 274+435 - км 466+700 с 19:30 запрещено движение для всех видов транспорта. Ориентировочно на 4 часа", - написал он.

Также с 20:00 запрещено движение:

М-13 Кропивницкий - Платоново (на г. Кишинев);

Н-24 Благовещенское - Николаев (через г. Вознесенск), км 42+476 – км 132+000 (от границы с Кировоградской областью до г. Вознесенск);

Р-75 КПП "Тимковс" - Балта - Первомайск - Домановка - Александровка, (в пределах Николаевской области);

Т-15-06 Николаев - Домановка - Березки, км 120+000 - км 173+204 (от пгт Домановка - пгт T-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Еланец - Новая Одесса, км 0+000 - км 70+000 (от а/д H-24 - пгт. Т-15-04 Первомайск - Новоукраинка, км 1+441 - км 29+445 (в пределах Николаевской области).

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Непогода в Одесской области

26 ноября Одесскую область накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий. До этого об ограничениях на дорогах сообщалось только в Одесской области. А именно:

М-15 Одесса-Рени (на город Бухарест) - полностью перекрыто движение;

М-28 Одесса-Южное - М-14 (Объезд г. Одессы - ограничено движение для фур;

М-05 Киев - Одесса - ограничено движение для фур.

Кроме этого, из-за непогоды Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной.