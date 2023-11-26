В Одесской и Николаевской областях перекрыли еще несколько участков дорог из-за непогоды

Из-за непогоды пришлось закрыть для движения еще несколько трасс в Николаевской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Госагентства восстановления Мустафы Наема.
"Из-за снега, плохой видимости и сильного ветра на автодороге М-05 Киев - Одесса км 274+435 - км 466+700 с 19:30 запрещено движение для всех видов транспорта. Ориентировочно на 4 часа", - написал он.
Также с 20:00 запрещено движение:
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
26 ноября Одесскую область накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий. До этого об ограничениях на дорогах сообщалось только в Одесской области. А именно:
Кроме этого, из-за непогоды Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной.
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