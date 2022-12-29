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В Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла

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Одеса, Дніпро, Четвер 29 грудня 2022 08:46
В Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла Фото: через загрозу ударів в єдвох областях ввели екстрені відключення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одеській та Дніпропетровській сьогодні зранку запровадили екстрені відключення світла. Причиною цього стала загроза атак з боку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Вони вводяться через загрозу ракетних обстрілів, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що зранку в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. У низці регіонів, зокрема і в Києві, повідомляють про вибухи та роботу ППО.

Крім того, про можливі аварійні відключення світла попередили жителів Черкаської області.

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