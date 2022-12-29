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В Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света

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Одесса, Днепр, Четверг 29 декабря 2022 08:46
В Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света Фото: из-за угрозы ударов в двух областях ввели экстренные отключения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одесской и Днепропетровской сегодня утром ввели экстренные отключения света. Причиной этого стала угроза атак со стороны врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Они вводятся из-за угрозы ракетных обстрелов во избежание значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, сообщают о взрывах и работе ПВО.

Кроме того, о возможных аварийных отключениях света предупредили жителей Черкасской области.

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